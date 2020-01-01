Средства от выпадения и для роста волос

Тип средства Лосьон от выпадения волос кондиционер для волос крем для кожи головы лосьон для волос средство для волос сыворотка для волос тоник для волос шампунь для волос

Тип волос все типы для всех типов для кожи головы для роста волос для укрепления и роста ослабленные против выпадения тонкие и лишенные объема

Эффект от использования антибактериальный восстанавливающий защищающий объем и сияние оздоравливающий омолаживающий освежающий очищающий питающий придает волосам плотность придающий объем против выпадения противовоспалительный стимуирующий стимулирующий текстуру тонизирующий увлажняющий укреляющий укрепляющее укрепляющий успокаивающий

Коллекция Biorga Cystiphane Crescina 200 Labo Ducray Anaphase+ Ducray Creastim Ducray Neoptide Ducray Неоптид KAARAL KO5 Klorane LOreal Professionnel Aminexil Advanced LOreal Professionnel Serie Expert Density Advanced Lador Dermatical Scalp Tonic Ollin Professional Full Pampas Hinoki Scalp Tonic Phytosolba Phytocyane Phytosolba Treatments Redken 06 Revlon Professional Intragen S.O.S. Calm Concentrate Treatment Schwarzkopf Professional Bonacure Scalp Genesis Vichy Dercos Aminexil Intensive 5 Vichy Dercos Densi-Solutions Vichy Dercos Energisant Vichy Dercos Energising Weleda Кора Активатор

Страна бренда Германия Испания Италия Россия Франция Швейцария Южная Корея

Объем, мл 10 шт x 6 12x3.5 мл 12x7.5 мл 35 50 100 мл 100 120 120 мл 125 150 170 мл 2 шт x 30 200 200 мл 3 шт x 30 42 шт x 6 65 мл 250 400 1000