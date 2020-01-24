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Душевой гарнитур Iddis TSH1601

(1)
Артикул: 87927
Душевой гарнитур Iddis TSH1601
5 450 руб. 

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4 910 руб. 

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Артикул: 87927
В наличии
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Коллекция Shower Set
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Set

Коллекция Shower Set

БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницынет
Наличие полочкида
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа12 см
Кол-во режимов ручного душа5
Высота душевой штанги71 см
Длина душевого шланга150 см
Страна бренда Россия
Цветхром
Вес, кг1.5
Гарнитур выполнен из современных, качественных, износостойких и не подверженных коррозии материалов. Отлично вписывается в интерьер современной ванной комнаты или душевой кабинки. Система double lock, система twist-free


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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24.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличная душевая лейка с режимом туман. Несмотря на большой диаметр, напор сильный. После нескольких лет использования лейка сломалась, так я обыскался, чтобы найти что-то похожее,так она мне нравилась.

Недостатки:
Слабый передвижной элемент, куда вставляется лейка.

Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Iddis TSH1601 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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