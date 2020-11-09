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Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand

Артикул: 230829
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  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 6
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 1
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 2
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 3
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 4
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 5
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - фото 6
1 080 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230829
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрансформер трипод-монопод
Максимальная нагрузка, кг300
Головка в комплектенет
Материалалюминий
Длина в сложенном состоянии, см38
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см130
Вес, кг0.29
Пять телескопических секций раздвижных ножек изготовлены из алюминиевого сплава, высота штатива в разложенном виде составляет 130 см, в сложенном 43 см. Фиксация положения ног штатива — винтовая. На ножках предусмотрены резиновые наконечники, которые предотвратят скольжение, а при установке штатива на стол также обеспечат сохранность столешницы. Для приведения штатива в рабочее положение, следует выдвинуть секции и повернуть их по часовой для полной фиксации.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes LifePOD Stand - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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