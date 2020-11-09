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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 предназначен для стабилизации изображения при съёмке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 2.5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций — из прочного пластика. Максимальная высота 157 см. В сложенном виде его длина составляет 55 см.

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