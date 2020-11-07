Дисковая пила DeWalt DWE576K

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 987 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Пила дисковая
|Глубина пропила
|61 мм
|Диаметр диска
|190 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1600 Вт
|Скорость вращения
|5200 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Уровень шума
|99 дБ
|Угол поворота
|57 град.
|Тормоз двигателя
|да
|Тип
|дисковая
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Подсветка
|нет
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|да
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|41
|Ширина, см
|37
|Высота, см
|24
|Вес, кг
|4
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