Пила настольная DeWalt DWE7492

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|77 мм
|Диаметр диска
|250 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|2000 Вт
|Скорость вращения
|4800 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Подсветка
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Угол наклона
|от -3 до 48 град.
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип
|дисковая
|Состояние товара
|новый
|Пылесборник
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|74.2
|Ширина, см
|57.7
|Высота, см
|42.5
|Вес, кг
|34.05
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19.07.2020
Отличный инструмент для любителей столярных работ. В таком классе конкурентов указать сложно. Хороша! Да, недешевая, но влюбляешься с первого взгляда. Добротно сделана, удобная, красивая. Заслуживает уважения реализация параллельных направляющих (при собственном выборе учитывалось мнение опытных мастеровых и сравнение с другими моделями пил), работа из коробки, требуется лишь подобрать и купить подходящий для запланированных проектов диск, т.к. идущий в комплекте для точных работ не подходит. Упакована пила надежно, доехала в сохранности. Учитывая бесплатную доставку и возможность использования бонусов- по нынешним временам у Котофото отличная цена.
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую!