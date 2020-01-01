Диаметр линзы, мм 13 15 17 20 20.5 21 мм 21 22/107 25 26 27 29х76 30х25 30 32 35 37 38x31 40 42 44 45х45 45 46 48х28 48х98 50x45 50 52х52 55 57х30 57х43 58 60 62х55 65 70 72 73 74.5x22.5 75 75 мм 75x50 75х25 77.5 78 78х41 80 85 85x30 85х54 86 86/21 87x30 (2 шт.) 88 88x29 88х29 (2 шт. по 44х29 мм) 90 90 мм 90x50 100 100 мм 100x30 100x43 100x50 107 108 мм 108х174 110 110x60 120x180 120x55 120 120 мм 125 мм 127 130 138 140x37 160х125 мм 170 мм 170 см 180х110 мм 180х260 190х160 мм 192 195х70x1 200x38 200х265 225х160 250x38 275x195 Корпус алюминий металл металл/пластик пластик Материал оптики акрил оптический пластик оптический полимер оптическое стекло пластик полимер полимерный материал с абразивоустойчивым покрытием стекло Материал ручки алюминиевый сплав дерево металл металл/пластик обрезиненная поверхность пластик пластик (ABS) сталь Назначение в медицине в промышленности для прикладных работ для чтения для чтения,просмотровая для шитья для шитья,текстильная измерительная медицинские при чтении просмотровая текстильная часовая часовая,ювелирная ювелирная Увеличение, крат 1 1.2/1.8/2.5/3.5 1.2–3.5 1.5 1.5. 2. 8 1.5. 3. 6.5. 8 1.5–10 1.5–3.5 1.6 1.75 1.8 1.8/2.3/3.7/4.8 1.85 1.8–4.8 1.9 1/1.5/2/2.5/3.5 1/1.5/2/2.5/3.5/5/8/20 10–25 1–28 1–3.5 2,3 2,5 2,5,4,6,8,10,15,20,25 2-4.5 2 2 и 4 2,2,5 2.1 2.2 2.25 2.3 2.5 2.5-3.5 2.7 2–22 2–6 3,5 3-4.5 3 3.25 3.5 3.7 3–6 4.5 4.8 4–48 4 5 5.5 6 7 8 8,10 10 12 12.5 15 16 20 21 30 40 45