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Настольная игра Правильные игры 13-01-01 Эволюция - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игрокам предстоит побыть в роли биологов. Они смогут создать различные новые виды живностей, а так же подтянуть свои знания в этих вопросах.

Настольная игра Правильные игры 13-01-01 Эволюция - стоимость товара 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.