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|Бренд
|Правильные игры
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 12 лет
|Материал
|картон
Настольная игра Правильные игры 13-01-01 Эволюция - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игрокам предстоит побыть в роли биологов. Они смогут создать различные новые виды живностей, а так же подтянуть свои знания в этих вопросах.
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