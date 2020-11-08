Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик

Благодаря разрешению мыши беспроводной Genius NX-7010 от 800 до 1600 dpi устройство подойдет и для офисной работы и для игр, требующих быстроты реакции. При этом мышь одинаково точно и корректно будет работать практически на любой поверхности – этому способствует оптический сенсор BlueEye. Покрытие SoftTouch делает работу с Genius NX-7010 приятней и комфортней, обеспечивая надежную фиксацию в руке. В комплектацию устройства входит USB-ресивер.