Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240)

Корпус AeroCool Qs-240 можно использовать для сборки собственного ПК. Он получил привлекательный дизайн и выполнен в черном цвете. Подобная конструкция сможет вписаться в рабочий стол. Типоразмер корпуса – Mini-Tower. В изделие можно поставить материнские платы форм-фактора Micro-ATX или Mini-ITX. Подберите подходящий элемент для покупки. Блок питания не встроен производителем, его приобретение осуществляется отдельно. БП устанавливается в нижней части конструкции. AeroCool Qs-240 поставляется с одним вентилятором на 120 мм. Можно поставить два фронтальных, один тыловой и два верхних вентилятора. Удается организовать систему отвода тепла для эффективного охлаждения. Конструкция прочная, изготовление происходит из стали. Есть отсеки для накопителей 2.5 дюйма, их в корпусе три. Присутствуют две корзины на 3.5 дюйма. Вы сможете разместить несколько накопителей при необходимости для увеличения хранилища. Длина устанавливаемой видеокарты ограничена 320 мм. Высота кулера процессора – 160 мм. Обратите внимание на данные параметры при совершении покупки комплектующих. Во время сборки кабели можно проложить за задней крышкой.