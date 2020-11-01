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Фильтр поляризационный Kenko 52S C-PL SLIM

Артикул: 97105
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 680 руб. 
1 690 руб. 
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Артикул: 97105
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenko
Тип товараФильтр поляризационный
Диаметр, мм52
Дополнительнополяризационные фильтры FUJIMI являются основными фильтрами для пейзажной фотографии.
ПроизводительKenko
тонкий поляризационный фильтр повышает цветовую насыщенность кадра, увеличивает контрастность при съемке в условиях дымки, устраняет блики от воды и стекла.


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Фильтр поляризационный Kenko 52S C-PL SLIM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1680 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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