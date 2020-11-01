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Дрель Калибр ДЭ-310ш 310Вт 10мм БЗП

Артикул: 93555
Дрель Калибр ДЭ-310ш 310Вт 10мм БЗП
2 600 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 93555
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКалибр
Тип товараДрель безударная
Блокировка кнопки включенияда
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Мощность310 Вт
Максимальный крутящий момент13 Нм
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукоятканет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см26
Высота, см22
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1.6
питание - от сети, мощность - 310 Вт


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Самовывоз невозможен
Дрель Калибр ДЭ-310ш 310Вт 10мм БЗП - стоимость товара 2600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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