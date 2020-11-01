Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Дрель ударная
|Блокировка кнопки включения
|да
|Мощность
|780 Вт
|Фиксация шпинделя
|нет
|Ударный механизм
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип патрона
|ключевой
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|от сети
|Ограничитель глубины сверления
|да
|Максимальный крутящий момент
|20 Нм
|Макс. количество ударов в минуту
|48000 уд./мин.
|Макс. диаметр сверления (металл)
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|20 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|13 мм
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Длина, см
|38
|Высота, см
|8
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|3
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