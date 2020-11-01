Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Комплект для унитаза
|Крепление
|к капитальной стене
|Кол-во режимов смыва
|2
|Механизм смыва
|механический
|Длина, см
|50.6
|Ширина, см
|19
|Высота, см
|118
|Вес, кг
|20
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