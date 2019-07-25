Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|автоматический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|автоматическое
|Размер манжеты, см
|22x32
|Автоматическое отключение
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|нет
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
|Высота, см
|6.4
|Длина, см
|12.9
|Ширина, см
|10.4
|Вес, кг
|0.245
Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
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25.07.2019
Отличная цена и качество товара
Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !
19.04.2019
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.
Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.
Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.
21.07.2018
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.
21.07.2018
Точные показания, не оставляет следов на руке.
Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.
Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.
21.07.2018
Точный, простой, недорогой.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.