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Торцовочная пила Metabo KGS 305 M (619305000)

Артикул: 81859
  • Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 2
36 460 руб. 
Купить
+ 701 КэтКоинов
Артикул: 81859
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 6 077 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения3850 об/мин
Глубина пропила120 мм
Диаметр диска305 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность2000 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила320 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота60 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см118
Ширина, см69
Высота, см104
Вес, кг29
дисковая, настольная, вес - 29 кг


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Самовывоз невозможен
Торцовочная пила Metabo KGS 305 M (619305000) - стоимость товара 36460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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