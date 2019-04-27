Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro

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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Пылесос строительный
|Влажная очистка
|есть
|Выходные розетки
|есть
|Мощность, Вт
|1250
|Объем бака
|20 л
|Высота, см
|50
|Длина, см
|32
|Ширина, см
|38
|Вес, кг
|4
Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.
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27.04.2019
Недорогой, достаточно мощный, есть розетка включающаяся по нагрузке, мешки стоят разумно
Недостатки:
Сгорел двигатель. Профильные сервисы (2шт) в Питере беспомощные и бесполезные; может, и удастся с их помощью моторчик купить, а может и нет
Комментарий:
Покупал на стройку. Дом газобетонный с монолитным цоколем, мусора более чем достаточно. Пылесос продержался два года - всю стройку и 40% отделки. Жена и домработница довольно шустро оценили устройство, понравился мощностью - стали предпочитать его другим пылесосам.
По итогу сгорел мотор. Поменять-починить проблема, но про такой стоимости я просто куплю еще один, такой же.