Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель Bosch GBM 1600 RE (6011B0000)

Артикул: 76840
17 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76840
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараДрель
Блокировка кнопки включенияда
Дополнительная рукояткада
Зарядное устройство в комплектенет
Импульсный режимнет
Лампа точечной подсветкинет
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Макс. диаметр сверления (металл)16 мм
Максимальный крутящий момент11 Нм
Мощность850 Вт
Питаниеот сети
Пылесборникда
Тип патронакулачковый
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг3
Предназначена для сверления отверстий в различных материалах и завинчивания и вывинчивания шурупов и винтов при сборочно-разборочных работах. D-образная рукоятка с возможностью поворота на 360°, доплнительная рукоятка и мягкие накладки .


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Угловые, Безударные, Безударные двухскоростные, Профессиональные, Для бруса, Дрели 500 вт, Мощные, Быстрозажимные, По металлу.


Теги товара: Для бруса, По металлу.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дрель Bosch GBM 1600 RE (6011B0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...