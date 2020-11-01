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Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)

Артикул: 76757
  • Пила торцовочная Bosch GCM 800 SJ (0.601.B19.000) - фото 1
  • Пила торцовочная Bosch GCM 800 SJ (0.601.B19.000) - фото 2
Пила торцовочная Bosch GCM 800 SJ (0.601.B19.000) - фото 1
Пила торцовочная Bosch GCM 800 SJ (0.601.B19.000) - фото 2
36 950 руб. 
Купить
+ 642 КэтКоинов
Артикул: 76757
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 6 159 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения5500 об/мин
Глубина пропила70 мм
Диаметр диска216 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность1400 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила270 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота45 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникнет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см63
Ширина, см41
Высота, см44.5
Вес, кг13.5
дисковая, настольная, вес - 13.5 кг


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Самовывоз невозможен
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - стоимость товара 36950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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