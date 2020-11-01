Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 317 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|19
|Длина, см
|90
|Ширина, см
|55
|Вес, кг
|4.1
Массажер Gezatone Amg387 накидка 3D Pad представляет собой массажер, рекомендуемый для домашнего использования. Укрепляется на обычное кресло или стул. Блок для массажа шейного отдела регулируется по высоте. Роликовый массаж эффективно разминает мышцы, избавляет от усталости и стресса, поднимает настроение. Функция инфракрасного прогрева усиливает лечебный эффект от массажа, выполняемого массажером Gezatone Amg387 накидка 3D PadОсобенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв