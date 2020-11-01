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Паровая сауна Gezatone 105S

Артикул: 76453
  • Паровая сауна Gezatone 105S - фото 1
  • Паровая сауна Gezatone 105S - фото 2
  • Паровая сауна Gezatone 105S - фото 3
  • Паровая сауна Gezatone 105S - фото 4
Паровая сауна Gezatone 105S - фото 1
Паровая сауна Gezatone 105S - фото 2
Паровая сауна Gezatone 105S - фото 3
Паровая сауна Gezatone 105S - фото 4
1 990 руб. 

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Артикул: 76453
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараПаровая сауна
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиеочищение, ингаляция
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Функции и режимывапоризация
Высота, см18
Длина, см14
Ширина, см13
Вес, кг1

Паровая сауна с ионизатором Gezatone 105S позволит осуществить комплексный уход за лицом и очистить кожу. При применении сауны кожа выравнивается и становится более увлажненной. Паровая сауна Gezatone 105S генерирует насыщенный ионами пар через несколько секунд после включения.

 

Особенности:

  • Сауна начинает генерировать насыщенный ионами пар через 40 секунд после включения;
  • После нескольких недель процедур кожа выравнивается;
  • Паровая сауна способствует увлажнению кожи и повышению эластичности;
  • Сауну следует применять перед ручной и вакуумной чисткой лица, перед пилингом кожи.

 

 

Комплектация:

  • Паровая сауна Gezatone 105S;
  • Руководство по эксплуатации.

 



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Самовывоз невозможен
Паровая сауна Gezatone 105S - купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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