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Пила цепная Makita UC3041A

Артикул: 74894
  • Электропила цепная Makita UC3041A - фото 1
  • Электропила цепная Makita UC3041A - фото 2
  • Электропила цепная Makita UC3041A - фото 3
Электропила цепная Makita UC3041A - фото 1
Электропила цепная Makita UC3041A - фото 2
Электропила цепная Makita UC3041A - фото 3
8 910 руб. 
Купить
+ 155 КэтКоинов
Артикул: 74894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины12 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины30 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя1800 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума101 дБ
Длина (с шиной)45.5
Ширина, см24.5
Высота, см20
Вес, кг4.6
мощность - 1800 Вт, длина шины - 30 см, вес - 4.6 кг


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Самовывоз невозможен
Пила цепная Makita UC3041A - купить по цене 8910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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