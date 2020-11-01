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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND

Артикул: 72516
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 4
1 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72516
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Защита информацииWEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Интерфейс подключенияPCI-E
Количество внешних антенн1
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Тип внешней антеннысъемная
Беспроводной Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN881ND выдает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с. Высокоскоростная и качественная передача данных стандарта IEEE 802.11n позволяет беспрепятственно просматривать потоковое видео качества HD и онлайн-игры. Частота диапазона данного адаптера составляет 2.4 ГГц. Технология MIMO внедренная в адаптере TP-LINK TL-WN881ND, сокращает потерю данных во время передачи на большие расстояния. Представленные технологи расширили радиус охвата передачи и увеличили уровень сигнала.


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Самовывоз невозможен
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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