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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N

Артикул: 72514
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - фото 2
660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72514
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения150 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN727N – это современное высокотехнологичное сетевое оборудование, созданное для обеспечения доступа настольного компьютера или ноутбука к высокоскоростной беспроводной сети. Устройство имеет внушительные технические показатели, которые позволяют предоставлять пользователю скорость передачи данных до 150 Мбит/сек. Данная модель обладает поддержкой современного протокола беспроводной связи 802.11n, благодаря чему аппарат характеризуется более серьезными возможностями уменьшения потерь при осуществлении передачи данных даже на большие расстояния. TP-LINK TL-WN727N также использует в работе технологию CCA, позволяющую на автоматическом уровне избежать конфликт каналов связи. Наличие в комплекте специальной утилиты для настройки позволит даже новичку осуществить установку этого оборудования за считанные минуты. Стабильный сигнал обеспечивается за счет встроенной высокопроизводительной антенны. Внешний интерфейс адаптера представлен портом USB версии 2.0.


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Самовывоз невозможен
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N - по цене 660 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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