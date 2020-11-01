Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|TP-Link
|Тип товара
|Wi-Fi точка доступа
|3G
|нет
|4G
|нет
|Высота, см
|4.8
|Длина, см
|18
|Защита информации
|WEP, WPA, WPA2, 802.1x
|Количество внутренних антенн
|2
|Макс. скорость беспроводного соединения
|300мБит/с
|Маршрутизатор
|нет
|Стандарт беспроводной связи
|802.11n
|Частота связи Wi-Fi
|2.4 ГГц
|Ширина, см
|18
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