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ИБП APC Smart-UPS SMX3000RMHV2UNC

Артикул: 55776
ИБП APC Smart-UPS SMX3000RMHV2UNC
221 280 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 55776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг37.5
Время переключения на батарею4 мс
Входное напряжение140-280 В
Высота, см8.5
Выходная мощность3000 ВА / 2700 Вт
Длина, см66.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса645 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания11
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см43
ИБП APC Smart-UPS SMX3000RMHV2UNC. 9 выходных розеток. Мощность - 2700 Вт, 3000 ВА.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS SMX3000RMHV2UNC - по цене 221280 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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