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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I

Артикул: 55768
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I
72 000 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 55768
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг27.5
Время работы при полной нагрузке6 мин
Входное напряжение230 В
Высота, см21.5
Выходная мощность2000 ВА/1300 Вт
Длина, см44
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Максимальная поглощаемая энергия импульса300 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см17
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I. Выходная мощность - 2000ВА, 1300 Вт. Вес - 27.5 кг. Поддерживается холодный старт.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 72000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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