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ИБП Ippon Back Office 600 300Вт 600ВА черный

Артикул: 55691
ИБП Ippon Back Office 600 300Вт 600ВА черный
3 770 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 55691
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг3.8
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см25
Выходная мощность600 ВА/300 Вт
Высота, см30
Входное напряжение170-280 В
Время работы при полной нагрузке1 мин
Ширина, см22
ИБП Ippon Back Office 600. Выходная мощность - 600 ВА/300 Вт. 4 разъема питания. Уровень шума - 49-51 дБ.


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ИБП Ippon Back Office 600 300Вт 600ВА черный - стоимость товара 3770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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