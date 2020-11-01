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Бра Arte lamp Interior A7107AP-1SS

Артикул: 53042
Настенный светильник Arte Lamp Interior A7107AP-1SS
1 990 руб. 

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1 980 руб. 

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Артикул: 53042
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Interior
filter_noneТовар входит в коллекцию Interior
БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяR7s
Максимальная мощность лампы, Вт80
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см5
Длина, см10
Ширина, см27
Вес, кг0.3
Настенный светильник Arte Lamp Interior. Максимальная мощность - 80 Вт. Материал арматуры и плафона - металл.


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Самовывоз невозможен
Бра Arte lamp Interior A7107AP-1SS - купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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