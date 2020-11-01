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Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010)

Артикул: 45315
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - фото 6
4 180 руб. 
4 190 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 45315
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKeenetic
Тип товараWi-Fi роутер
3Gнет
4Gнет
Вес, кг0,214
Высота, см2,9
Длина, см11
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн2
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см15,9
Количество портов LAN4
Расширенные функцииподдержка mimo, режим репитера (повторителя), скачивание файлов
Скорость портов100 Мбит/сек
Keenetic DSL (KN-2010)
Интернет-центр с модемом VDSL2/ADSL2+, Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и портом USB
Главное достоинство этого интернет-центра — высококлассный встроенный модем VDSL2/ADSL2+ вкупе с MultiWAN-функциональностью управляемого коммутатора и универсального порта USB. То есть можно подключаться к интернету минимум тремя разными способами одновременно, с резервированием и настраиваемыми приоритетами для различных клиентов. Единая платформа KeeneticOS салютует мощному процессору поддержкой VPN-туннелей и серверов, USB-дисков и приложений, принтеров и DECT-станции. Скорость и покрытие беспроводной сети можно расширить другими моделями Keenetic и развертыванием бесшовной Mesh Wi-Fi-системы.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Индекс моделиKN-2010
ПроцессорEN7512U 700 МГц, 2 потока
Оперативная память128 Мбайт DDR2
Flash-память, Dual Image128 Мбайт
Класс Wi-FiN300
Антенны5 дБи
Порты Ethernet4 x 100 Мбит/c
Кнопка Wi-Fi/WPS +
Кнопка FNДа
Порты USBUSB 2.0
Подключение по 3G/4GЧерез совместимый USB-модем
Подключение по DSLВстроенный модем ADSL2+/VDSL2
Поддержка телефонииC Keenetic Plus DECT
Mesh Wi-Fi-система  +
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц300 Мбит/с
Маршрутизация IPoE/PPPoEДо 95 Мбит/с
Маршрутизация L2TP/PPTPДо 95 Мбит/с
Чтение с USB-дискаДо 12 Мбайт/с
ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ DSL 
Автоматический выбор модуляции ADSL +
G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ +
Максимальное число PVC8
VDSL2, профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a +
Поддержка G.vector +
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI 
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v +
Преднастроенная защита Wi-Fi +
WEP, WPA-PSK +
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise +
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE +
Multi-SSID и гостевая сеть +
Контроль доступа по MAC-адресам +
Wi-Fi Multimedia (WMM) +
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ 
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x +
Multi-WAN +
Policy routing +
Резервирование интернет-подключения +
Контроль соединения Ping checker +
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP +
VLAN IEEE 802.1Q +
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) +
IntelliQoS +
DHCP (клиент/сервер) +
IPv6 Dual Stack +
NAT +
IGMP +
UDP to HTTP proxy +
UPnP +
Ручное перенаправление портов +
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак +
Клиент/Сервер PPTP +
Клиент/Сервер L2TP over IPSec +
Клиент/Сервер OpenVPN +
Клиент/Сервер SSTP +
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE +
Клиент/сервер IPSec VPN +
Wireguard +
Клиент Dynamic DNS +
Прямой или облачный доступ через KeenDNS +
HTTPS-защита доступа через KeenDNS +
Интернет-фильтр Яндекс.DNS +
Родительский контроль SkyDNS +
AdGuard ad blocker +
Статистика трафика по клиентам +
Ограничение скорости по клиентам +
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам +
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) +
USB-ПРИЛОЖЕНИЯ 
Работа с USB-модемами 3G и 4G (LTE) +
Поддержка RAS, NDIS, CDC?Ethernet, QMI +
Файловый сервер и персональное облако +
Поддержка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+ +
CIFS/SMB +
AFP +
FTP, SFTP +
WebDAV +
Поддержка Time Machine, File History +
Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian +
Торрент-клиент Transmission +
Файл-сервер +
Cервер DLNA +
Принт-сервер +
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Мобильное приложение для Android и iOS +
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой +
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH +
Возможность управления из внешней сети +
Резервирование и восстановление конфигурации +
Автоматическое обновление системы +
Журналирование системных событий +
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В159 мм x 110 мм x 29 мм
Масса устройства214 г
Диапазон рабочих температур0–40°С
Влажность окружающего воздуха при работе20%–95% (отсутствие конденсации)
Напряжение электропитания100–240 В 50/60 Гц


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010) - стоимость товара 4180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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