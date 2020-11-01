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Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)

Артикул: 37879
Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)
13 280 руб. 
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+ 231 КэтКоинов
Артикул: 37879
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 214 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараКраскораспылитель
Вес, кг6.3
Высота, см42.6
Длина, см52.5
Мощность, Вт1200
Производительность0.5 л/мин
Рабочее давление, Бар138
Ширина, см27.7
Емкость бака1 л

Особенности:

  • Самый мощный и универсальный краскораспылитель в своем классе
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида — без разбавления
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Превосходная гибкость и мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам
  • Плавная регулировка объема воздуха — для настройки интенсивности нанесения краски
  • Ножной выключатель для включения и выключения инструмента
  • Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок


Комплектация:
2 емкости с краской об. 1000 мл, с крышкой 1 600 A00 1GG
Насадка для водоэмульсионной краски белая
Насадка для лазурей серая
Насадка для эмалей черная
Цветной фильтр
Щетка для очистки


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Самовывоз невозможен
Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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