Перфоратор Makita HR4501C

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Перфораторы
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|45 мм
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|125 мм
|Макс. энергия удара
|13 Дж
|Потребляемая мощность
|1350 Вт
|Тип крепления бура
|SDS-Max
|Ширина, см
|9
|Длина, см
|46
|Высота, см
|38
|Вес, кг
|7.8
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