Электрогенератор Huter DY5000L

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|нет
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Максимальная мощность
|5 кВт
|Расход топлива
|2.3 л/ч
|Сила тока
|5 А
|Уровень шума
|70 дБ
|Число розеток 220 В
|2
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|77
|Высота, см
|53.5
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|58
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