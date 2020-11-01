Стабилизатор Ресанта АСН- 5000 /1-ЭМ

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 232 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|5000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|5000
|Вес, кг
|20
|Высота, см
|18,3
|Длина, см
|39,5
|Ширина, см
|32,5
Габариты ДxШxВ395x325x183 мм
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