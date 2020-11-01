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Стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ

Артикул: 35739
Стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ
44 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35739
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение150-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность20000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В150
Отображение информациицифровой
Полная мощность20000
Вес, кг70
Высота, см85
Длина, см44
Ширина, см41

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20000/1-ЭМ - стабилизатор способный работать с напряжением величиной 140-260 вольт, используется для защиты приборов общей мощностью до 16кВт от скачков напряжения сети. Общая величина скачков электрического напряжения, после обработки стабилизатором, достигает 220В+/-2%. Данный стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ работает с высокой точностью, его использование рекомендовано для питания медицинского и другого точного оборудования.

Характеристики:

Модель стабилизатора напряженияАСН-20 000/1-ЭМ
Тип стабилизатораоднофазный, электромеханический
Мощность при Uвх=190В, кВт20
Рабочая частота, Гц50/60
КПД, при нагрузке 80%, не менее0.97
Точность, %2
Масса, кг70
Охлаждениеестественное
Время регулирования, В/с10
Высоковольтная защита, В260±5
Класс защитыIP20
Габариты, мм (ДхШхВ)750х390х430
Рабочая температура окружающей среды, °С0-45
Относительная влажность воздуха, не более %80

 



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