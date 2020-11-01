Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц

Артикул: 35707
  • Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 1
  • Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 2
  • Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 3
Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 1
Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 2
Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - фото 3
11 190 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

10 240 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 144 КэтКоинов
Артикул: 35707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140 - 260
Типэлектронный
Установканапольный
Активная мощность10000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность10000
Вес, кг19,5
Высота, см38,5
Длина, см22
Ширина, см23

Характеристики:

  • Вес, кг: 19.5;
  • Ширина, см: 22;
  • Длина, см: 38.5;
  • Высота, см: 23;
  • Мощность, кВт: 10;
  • Min входное напряжение, В: 140;
  • Max входное напряжение, В: 260;
  • Выходное напряжение, В: 220±8%;
  • Время регулирования, сек: 0.007;
  • Относительная влажность, %: 80;
  • Частота питающей сети, Гц: 50;
  • Количество фаз: 1;
  • Класс защиты: IP 20 (негерметизирован);
  • Способ установки: напольный;
  • Охлаждение: принудительное;
  • КПД, при нагрузке 80% не менее: 97;
  • Точность поддержания выходного напряжения (%): 8;
  • Искажение синусоиды: отсутствует;
  • Высоковольтная защита (В): 260±5;
  • Рабочая температура окружающей среды (°С): 0-45.

Комплектация:

  • Стабилизатор Ресанта АСН 10000/1-Ц;
  • Инструкция;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц - стоимость товара 11190 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...