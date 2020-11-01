Стабилизатор HUTER 400GS

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|110-260 В
|Тип
|релейный
|Установка
|настенный
|Активная мощность
|350
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|110
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|400
|Вес, кг
|3.6
|Высота, см
|15.5
|Длина, см
|22.9
|Ширина, см
|22
|Модель
|Huter 400GS
|Номинальная величина
выходного напряжения, В
|220±8%
|КПД, % не менее
|97
|Охлаждение
|естественное, воздушное
|Время регулирования
|5-7 мсек
|Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора
|70°С
|Искажение синусоиды
|отсутствует
|Высоковольтная защита, В
|260±5
|Класс защиты
|IP 20 (негерметизирован)
|Максимальная мощность
|350 ВА (при Uвх= 110 - 260В)
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