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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400

(1)
Артикул: 35624
Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400
7 790 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 35624
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка электрическая
Высота, см45.5
Длина, см65
Максимальная высота скашивания5.5 см
Минимальная высота скашивания2.8 см
Мощность электрического двигателя1400 Вт
Питание электрического двигателяот сети
Ширина скашивания38 см
Ширина, см37
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л40
Вес, кг15.6
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания38 см 
Скорость вращения ножадо 3000 об./мин 
Травосборникесть, жесткий, объем 40 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания28-55 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 3 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1400 Вт 
Обороты двигателя3000 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусапластик 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
занимает мало места, работает от электричества, легкая, экономичная, удобная

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Купил год назад для дачи и не жалею. Нож очень острый и быстро вращается, газон получается ровный и красивый. Органы управления прямо на ручке, вместительный травосборник позволяет подравнять газон всю площадь газона. Благодаря разборной рукоятке косилка легко умещается в багажник даже самого маленького автомобиля.

Самовывоз невозможен
Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400 - стоимость товара 7790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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