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Бензопила Huter BS-40

(1)
Артикул: 35616
Бензопила Huter BS-40
6 890 руб. 

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Артикул: 35616
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2 л. с.
Объём двигателя, см340
Объём топливного бака, л0.31
Число тактов двигателя2
Длина шины40 см
Максимальная длина шины16 дюйм.
Шаг цепи3/8 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума105 дБ
Ширина, см40
Длина, см45
Высота, см29
Вес, кг6
бензопила, мощность 1500 Вт, длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 6 кг


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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18.08.2020
Достоинства:
Отличная недорогая пила

Недостатки:
Не выявлено

Самовывоз невозможен
Бензопила Huter BS-40 - по цене 6890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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