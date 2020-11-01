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Сабельная пила Bosch PSA 700 E (06033A7020)

Артикул: 33810
Электропила дисковая Bosch PSA 700 E (06033A7020)
8 160 руб. 
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+ 145 КэтКоинов
Артикул: 33810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила150 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность710 Вт
Скорость вращения2700 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода20 мм
Плавная регулировка скоростиесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см47
Ширина, см9
Высота, см16
Вес, кг3
ножовка, ручная, вес - 3 кг


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Самовывоз невозможен
Сабельная пила Bosch PSA 700 E (06033A7020) - стоимость товара 8160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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