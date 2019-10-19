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Электропила дисковая Makita 5008MG

(1)
Артикул: 33618
Электропила дисковая Makita 5008MG
14 900 руб. 
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+ 317 КэтКоинов
Артикул: 33618
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 484 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила76 мм
Диаметр диска210 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1800 Вт
Скорость вращения5200 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона50 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см45
Ширина, см31
Высота, см34
Вес, кг5.1
дисковая, ручная, вес - 5.1 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва

Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал

Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает

Самовывоз невозможен
Электропила дисковая Makita 5008MG - данный товар вы можете купить по цене по цене 14900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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