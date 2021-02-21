Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Кабель питания Godox Lx для LED осветителей

Кабель питания Godox Lx для LED осветителей

Артикул: 314373
  • Кабель питания Godox Lx для LED осветителей - фото 1
  • Кабель питания Godox Lx для LED осветителей - фото 2
Кабель питания Godox Lx для LED осветителей - фото 1
Кабель питания Godox Lx для LED осветителей - фото 2
904 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314373
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендGodox
Тип товараФотовспышки и аксессуары
Кабель питания Godox Lx для подключения светодиодных световых панелей к аккумуляторному блоку питания Godox PB820 и PB960. Присоединение световой панели к аккумуляторному блоку значительно увеличивает время работы устройства и обеспечивает автономность. Кабель питания выбирается в зависимости от модели световой панели и подходит для осветителей Godox LED308W II, а также других моделей осветителей с таким же типом входного порта питания. Витой провод может растягиваться до 1,5 м.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Микрофоны, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры, недорогие, для nikon, для canon, для sony, для fujifilm, кольцевые, универсальные, аккумуляторные, ведущие, ведомые


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кабель питания Godox Lx для LED осветителей – стоимость товара 904 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...