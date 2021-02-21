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Насадка Микромед 2* МС-3,4

Артикул: 314351
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
5 962 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 314351
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараАксессуары для микроскопов
Особенностидля микроскопов МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED
При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED. Уменьшает рабочее расстояние панкратического объектива до 35 мм. Уменьшает поле зрения. Увеличение объектива возрастает в 2 раза. Насадка бывает двух видов - как на фото 1 и на фото 2. Внешний вид насадки не влияет на оптические свойства.


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Самовывоз невозможен
Насадка Микромед 2* МС-3,4 - по цене 5962 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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