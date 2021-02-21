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Люстра Vitaluce V4364-0/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309384
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4364-0/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
1 110 руб. 
1 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309384
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараСветильники потолочные
Тип светильникапланка
Стильлофт
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см102
Длина, см17
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см17
Вес, кг0.5
Светильники потолочные в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв.м. Общая мощность - 60 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4364-0/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1110 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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