Лейка для душа Iddis SpaHome SPA3F0Bi18

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевая лейка
|Диаметр лейки
|13.1 см
|Кол-во режимов лейки
|3
|Переключение режимов
|кнопочное
|Высота, см
|3.1
|Длина, см
|26.3
|Материал
|пластик
|Подсветка
|нет
|Стиль
|модерн
|Страна бренда
|Россия
|Форма
|круг
|Цвет
|черный
|Ширина, см
|13.1
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12.08.2020
Нет известкового налета, качество ощущается.
Недостатки:
Нет пока
Комментарий:
Лейка смотрится дороже своей стоимости, в руках ощущается тоже. Сделана качественно, каких-либо дефектов не нашла. Покрытие матовое, известковых следов пока не замечала. Силиконовые форсунки очищаются легко.