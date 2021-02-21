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Стеклоподъемники ЭСП Renault Logan/Sandero/Duster (Гранат)

Артикул: 306946
Стеклоподъемники ЭСП Renault Logan/Sandero/Duster (Гранат)
3 260 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306946
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендГранат
Тип товараСтеклоподъемники
Назначениедля боковых окон
Марка автомобиляRenault Logan/Sandero/Duster
Электрические стеклоподъемники ГРАНАТ в передние двери автомобилей Renault Logan I, Sandero I, Duster и Lada Largus выпуска с 2004 года по настоящее время. Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте: 2 электростеклоподъемника, жгут электропроводки, 2 переключателя стеклоподъемников ВАЗ-2109, декоративные заглушки.


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Стеклоподъемники ЭСП Renault Logan/Sandero/Duster (Гранат) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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