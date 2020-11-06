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Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов

Артикул: 231351
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 9
1 650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231351
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт1.4
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура5200+/-300 К
Размеры, см5х5х2.8
Вес, кг0.03
Осветитель Godox LEDM32 оснащен 32 светодиодами, которые обеспечиваю мягкое и равномерное освещение для фотографий и видео. Яркость 120 LUX, функция оптического управления вспышкой, цветовая температура 5200К±300К, регулировка мощности от 10 до 100%. Встроенного литиевого аккумулятора хватает на 45 минут работы. Легкий и компактный корпус с клипсой подходит практически ко всем моделям телефонов.


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - купить по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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