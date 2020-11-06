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Душевая лейка Esko SSP755

Артикул: 226454
Душевая лейка Esko SSP755
1 180 руб. 
1 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226454
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEsko
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки105 мм
Кол-во режимов лейки5
Водосберегающие лейкида
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.17
Высота, см25
Длина, см5.5
МатериалABS-пластик
Стильсовременный
Страна бренда Чехия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см10.5
Стильная современная модель. Хром-никелевое покрытие защищает поверхность лейки от царапин и сколов. Материал отличается повышенной прочностью и легкостью.


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Самовывоз невозможен
Душевая лейка Esko SSP755 - по цене 1180 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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