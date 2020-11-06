Душевая лейка Esko SPL1103

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Esko
|Тип товара
|Душевая лейка
|Диаметр лейки
|95 мм
|Кол-во режимов лейки
|3
|Аэратор
|нет
|Водосберегающие лейки
|да
|Переключение режимов
|кнопочное
|Вес, кг
|0.24
|Высота, см
|25.5
|Длина, см
|6.5
|Материал
|ABS-пластик
|Стиль
|современный
|Страна бренда
|Чехия
|Форма
|круг
|Цвет
|хром
|Ширина, см
|9.5
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