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Щипцы Harizma h10317GP покрытие:гальваническое серебристый

Артикул: 222709
Щипцы Harizma h10317GP покрытие:гальваническое серебристый
2 010 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 222709
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность30 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки26 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.4
Тонкий и прочный слой гальванического покрытия повышает твердость, обеспечивает высокое сопротивление механическому износу и высоким температурам, придает декоративный вид и значительно увеличивает срок службы пластин.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma h10317GP покрытие:гальваническое серебристый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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